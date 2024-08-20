ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по штабу террористов в одной из школ города Газа
время публикации: 20 августа 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 11:40
ЦАХАЛ сообщает, что 20 августа израильские ВВС, действуя на основании точных разведданных, атаковали штаб террористов ХАМАСа, действовавший на территории школы "Мустафа Хафат" в городе Газа.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что были предприняты меры для минимизации ущерба мирному населению.
Подчеркивается, что ХАМАС постоянно использует гражданские объекты – в том числе школы, мечети и др. – как прикрытие для террористической деятельности.