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Израиль

ЦАХАЛ: "Хизбалла" выпустила еще около 20 ракет, атакована пусковая установка на юге Ливана. Видео

время публикации: 20 августа 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 15:12
ЦАХАЛ: "Хизбалла" выпустила еще около 20 ракет, атакована пусковая установка на юге Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильскими ВВС была атакована пусковая установка террористов "Хизбаллы" в районе Байт-Лиф на юге Ливана.

Кроме того, израильские ВВС атаковали военную структуру террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб.

Армейская пресс-служба отмечает, что после сигналов тревоги в районе Кабри (Западная Галилея) были зафиксированы пуски примерно 20 ракет из Ливана. Некоторые ракеты были перехвачены, другие упали на открытой местности. В местах падения ракет возникли пожары, ведется их тушение. Пострадавших нет.

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