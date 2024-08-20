ЦАХАЛ: "Хизбалла" выпустила еще около 20 ракет, атакована пусковая установка на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что израильскими ВВС была атакована пусковая установка террористов "Хизбаллы" в районе Байт-Лиф на юге Ливана.

Кроме того, израильские ВВС атаковали военную структуру террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб.

Армейская пресс-служба отмечает, что после сигналов тревоги в районе Кабри (Западная Галилея) были зафиксированы пуски примерно 20 ракет из Ливана. Некоторые ракеты были перехвачены, другие упали на открытой местности. В местах падения ракет возникли пожары, ведется их тушение. Пострадавших нет.