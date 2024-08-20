Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 20 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 22-34, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.