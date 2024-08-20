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Израиль

Атака беспилотников: на севере продолжают звучать сигналы тревоги

время публикации: 20 августа 2024 г., 19:52 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 19:52
Атака беспилотников: на севере продолжают звучать сигналы тревоги
Olivier Fitoussi/Flash90

В 19:48-19:49 сигналы тревоги, предупреждающие об угрозе атаки беспилотников прозвучали в населенных пунктах на "линии противостояния", в Фассуте, Шомере, Довеве.

Первый сигнал тревоги в связи с атакой беспилотников прозвучал на севере в 19:14. За последние полчаса система предупреждения была активирована не менее шести раз. Тревога была объявлена в десятках населенных пунктов.

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