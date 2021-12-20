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NEWSru.co.il :: В Израиле20 декабря 2021 г., 16:45

Задержан хакер, разославший тысячи сообщений от имени "Почты Израиля"

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Задержан хакер, разославший тысячи сообщений от имени "Почты Израиля"

Сотрудники киберподразделения отдела по борьбе с тяжелой преступностью "Лахав 433" задержали израильтянина по подозрению в фишинге, жертвами которого стали десятки людей.

В сообщении полиции говорится, что задержанный является гражданином Израиля, но проживает он на палестинских территориях.

По данным следствия, хакер рассылал извещения от имени "Почты Израиля", сообщая получателям о пришедшей на их имя посылке, за "освобождение которой" необходимо перейти по ссылке и оплатить налог. Ссылка вела на поддельный сайт. Средняя сумма "налога" составляла 300 шекелей. Получив деньги, хакер переводил их в электронные деньги, чтобы скрыть следы.

По данным следствия, жертвами мошенничества стали десятки израильтян.


Подозреваемый был задержан в поселке Аш-Саварех, находящемся на территории ПА.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что расследование велось при поддержке киберподразделения прокуратуры Израиля.

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