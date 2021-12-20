Штормовой ветер в Иерусалиме, пострадали три человека

На улице Яд Харуцим в Иерусалиме сильным порывом ветра был сбит с ног 75-летний мужчина. При падении он ударился головой.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". Полученные им травмы оцениваются медиками как легкие.

На улице Дерех Хеврон в Иерусалиме ветер повалил фонарный столб на грузовик.

Двое мужчин, находившихся в кабине машины, получили легкие травмы. Парамедики МАДА доставили их в больницу "Адаса Эйн-Керем".