Буря "Кармель" пришла в Израиль: в Нетании рухнувшим деревом тяжело ранен мужчина
В полную силу непогода разгуляется в Израиле только к вечеру понедельника, 20 декабря, однако уже утром буря "Кармель" принесла с собой дожди и грозы на территории от севера страны до Северного Негева, а на горе Хермон и на севере Голанских высот начался сильный снегопад. Горнолыжный курорт закрыт для посетителей.
Ветры уже утром достигают скорости 60 км/ч, а в дальнейшем прогнозируется их усиление до 100 км/ч. В Нетании на улице Разиэль сломанное сильным порывом ветра дерево бросило на находившегося рядом 40-летнего мужчину, получившего тяжелую травму головы. Его состояние оценивается медиками службы скорой помощи МАДА как критическое.
Муниципалитет Тель-Авива объявил об открытии специальных убежищ для жителей домов, которые окажутся затопленными в результате вызванных непогодой наводнений. Такие центры будут открыты в Неве-Элиэзере, Бней-Брите (Яффо), Бейт-Тами (Шенкин) и Бейт-Франкфурте (Адар Йосеф).
Информация обновляется по мере поступления.
Спасательные службы по всей стране приведены в состояние повышенной готовности.
Днем 19 декабря министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев провел совещание, на котором заявил, что недопустимо проявлять легкомыслие при подготовке к разгулу стихии, чтобы потом не разводить руками и не говорить: "мы не подумали об этом".
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что была проверена готовность воздушных подразделений, помощь которых может потребоваться для эвакуации людей из затопленных районов.
Полиция опубликовала краткую инструкцию о поведении во время шторма:
-не рекомендуется купаться в море и заниматься морскими видами спорта во время шторма;
-во время ливня не рекомендуется пользоваться подземными парковками или спускаться на лифте на этажи, находящиеся ниже уровня земли;
- сильные порывы ветра создают угрозу обрушения деревьев и опорных столбов, они также могут перемещать различные предметы. Полиция просит граждан сообщать о всех чрезвычайных ситуациях в городские службы;
-рекомендуется убрать с крыш и балконов тяжелые предметы, которые может сдуть ветер;
- всем экскурсионным группам рекомендуется перед выходом на маршрут связаться с ответственными лицами и уточнить прогноз погоды.
Полиция рекомендует водителям отказаться от поездок, которые могут быть отложены;
- во время шторма следует ездить со включенными фарами;
- строго соблюдать скоростной режим;
- держать руль двумя руками, так как на мокром и скользком шоссе возможны заносы;
- строго соблюдать дистанцию, не приближаться к впереди ищущему автомобилю;
- следует избегать луж и затопленных участков дороги, так они могут оказаться глубже, чем вы думаете;
- не пытайтесь пересечь на автомобиле ручей или поток воды с сильным течением;
- будьте внимательны к пешеходам;
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что к работе во время неблагоприятных погодных условий подготовлены джипы и квадроциклы.
Муниципалитеты Акко и Нагарии приняли решение в понедельник, 20 декабря, в связи с надвигающимся на Израиль штормом "Кармель", отменить во всех школах фронтальное обучение. Школьники в этих городах будут заниматься в этот день дистанционно.
Министерство просвещения отменило школьные экскурсии и внешкольные занятия на природе, запланированные на ближайшие дни.
Еврейский национальный фонд (Керен Каемет ле Исраэль) обратился к израильтянам с просьбой воздержаться от посещения парков и заповедников фонда до конца недели в связи с ожидаемым штормом "Кармель".
По дороге в Израиль шторм "Кармель" обрушился на Грецию и Кипр. В горных районах Греции в течение двух дней шел снег. Температура воздуха ночью опускалась до нуля. Некоторые районы остались без электричества из-за обрыва проводов. Из-за шторма кораблям было запрещено входить в порт Пирей.
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