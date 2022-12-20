МИД ПА обратился в ООН, добиваясь от Израиля выдачи тела лидера террористов

Министерство иностранных дел Палестинской автономии подготовило официальный документ, который будет направлен в ООН и другие международные организации, с обвинением властей Израиля в совершении "военного преступления" в связи со смертью заключенного Насера Абу Хамида. Таким образом, администрации ПА пытается оказывать давление на Израиль, добиваясь выдачи тела лидера террористов для захоронения.

В официальном документе МИД ПА называет Абу Хамида "героем" и "бригадным генералом" (хотя он никогда не был ни военнослужащим, ни офицером полиции или спецслужб).

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Как сообщалось ранее, утром 20 декабря Управление палестинских заключенных сообщило о смерти основателя "Бригад мучеников аль-Аксы" (ФАТХ) Насера Абу Хамида, умершего от рака легких в больнице "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

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Заключенные, отбывающие наказание за террористическую деятельность, объявили трехдневный траур и голодовку. В управлении тюрем объявлено состояние повышенной готовности.

Власти Палестинской автономии утверждают, что причиной смерти Абу Хамида стала врачебная халатность, хотя речь идет о пациенте давно находившемся при смерти.

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Напомним, что в начале ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на отказ досрочно освободить Насера Абу Хамида. Поводом для ходатайства об УДО были "гуманитарные соображения" – тяжелая болезнь Абу Хамида (онкология в терминальной стадии).

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Хусейн аш-Шейх, министр гражданских дел в Палестинской администрации, официально обратился к властям Израиля с просьбой передать тело умершего родственникам для захоронения. Пока эта просьба отклонена. По всей видимости, израильские власти не хотят, чтобы похороны проходили на фоне массовых волнений.

Все террористические организации, включая конкурентные с ФАТХом ХАМАС и "Исламский джихад", поддерживают требование властей ПА о выдаче тела Абу Хамида. Более того, они угрожают не только "забастовкой", но и нанесением ракетных ударов по израильской территории, и терактами против израильтян.

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Насер Абу Хамид. Справка

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49-летний Насер Абу Хамид считался основателем террористической группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Во всяком случае, именно он более 20 лет назад объявил о создании этой группировки. Был одним из сподвижников Маруана Баргути – основателя группировки "Танзим" (ФАТХ), который около 20 лет находится в израильской тюрьме (осужден на пять пожизненных сроков).

Сам Насер Абу Хамид, признанный виновным в убийствах семи человек и ранении еще 12-ти, был приговорен к "семи пожизненным срокам и 50 годам дополнительно".

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В первый раз Насер Абу Хамид оказался в тюрьме в 1990 году – за убийство пяти коллаборационистов. Он был приговорен к пожизненному заключению, но был освобожден в соответствии с "соглашениями Осло".

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Есть фотографии, свидетельствующие, что 12 октября 2000 года, он был одним из участников линча над израильскими военнослужащими Вадимом Нуржицем и Йоси Авраами в Рамалле.

Он признан виновным в убийстве 21 декабря 2000 года Эли Коэна около Гиват-Зеэва.

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Он был ответственен за теракт 5 марта 2002 года, когда в результате обстрела рыбного ресторана в Тель-Авиве погибли Элиягу Даган, Йоси Хаби и полицейский Салим Баракат.

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В декабре 2002 года Насер Абу Хамид признался в окружном суде Иерусалима в убийстве семи израильтян.