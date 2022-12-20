Основатель "Бригад мучеников аль-Аксы", осужденный за убийство семи израильтян, умер в тюрьме. ШАБАС готовится к беспорядкам

Управление палестинских заключенных сообщило о смерти основателя "Бригад мучеников аль-Аксы" Насера Абу Хамида, умершего от рака легких в больнице "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Заключенные, отбывающие наказание за террористическую деятельность, объявили трехдневный траур и голодовку. В управлении тюрем объявлено состояние повышенной готовности.

Власти Палестинской автономии утверждают, что причиной смерти Абу Хамида стала врачебная халатность.

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Напомним, что в начале ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на отказ досрочно освободить Насера Абу Хамида. Поводом для ходатайства об УДО были "гуманитарные соображения" – тяжелая болезнь Абу Хамида (онкология в терминальной стадии).

Насер Абу Хамид. Справка

49-летний Насер Абу Хамид считался основателем террористической группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Во всяком случае, именно он более 20 лет назад объявил о создании этой группировки. Был одним из сподвижников Маруана Баргути – основателя группировки "Танзим" (ФАТХ), который около 20 лет находится в израильской тюрьме (осужден на пять пожизненных сроков).

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Сам Насер Абу Хамид, признанный виновным в убийствах семи человек и ранении еще 12-ти, был приговорен к "семи пожизненным срокам и 50 годам дополнительно".

В первый раз Насер Абу Хамид оказался в тюрьме в 1990 году – за убийство пяти коллаборационистов. Он был приговорен к пожизненному заключению, но был освобожден в соответствии с "соглашениями Осло".

Есть фотографии, свидетельствующие, что 12 октября 2000 года, он был одним из участников линча над израильскими военнослужащими Вадимом Нуржицем и Йоси Авраами в Рамалле.

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Он признан виновным в убийстве 21 декабря 2000 года Эли Коэна около Гиват-Зеэва.

Он был ответственен за теракт 5 марта 2002 года, когда в результате обстрела рыбного ресторана в Тель-Авиве погибли Элиягу Даган, Йоси Хаби и полицейский Салим Баракат.

В декабре 2002 года Насер Абу Хамид признался в окружном суде Иерусалима в убийстве семи израильтян.

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