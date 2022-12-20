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    В Израиле

    Могила повитухи Иисуса на Царской дороге. В лесу Лахиш найдено роскошное захоронение

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    Двор погребальной пещеры, обнаруженной в Иудейской низменности
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Альджам     Двор погребальной пещеры, обнаруженной в Иудейской низменности
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Альджам     Фасад погребальной пещеры, обнаруженный при раскопках. В отличие от вытесанных пещер, внутренний двор был построен из известняка, что говорит о его важности и великолепии
    Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Альджам     ВСЕ ФОТО

    В ходе реализации проекта "Путь царей Иудеи", над которым совместно работают Управление древностей, Еврейский национальный фонд и министерство по делам Иерусалима и наследия, в лесу Лахиш был раскопан погребальный комплекс, датируемый эпохой Второго храма – ему около 2000 лет.

    Он расположен в так называемой Пещере Саломеи, получившей название от народной традиции, восходящей к апокрифическим Евангелиям. Христиане верили, что здесь была похоронена повитуха Саломея, присутствовавшая при рождении Иисуса и удостоверившая непорочность Святой Марии после родов.

    На протяжении столетий пещера была местом паломничества. У входа в комплекс располагался двор, где располагались лавки. Здесь можно было купить или взять во временное пользование глиняные лампады.

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    "Мы нашли сотни их керамических осколков и немало целых лампад, датируемых восьмым-девятым веками. Возможно, они служили для освещения пещеры. Однако нельзя исключать, что они имели культовое значение, как свечи в христианских храмах или на могилах праведников", – говорит руководитель раскопок Цви Фирер.

    Пещера была обнаружена около 40 лет назад "черными археологами", после чего здесь были начаты раскопки. В пещере оказалось несколько погребальных камер-склепов. Археологи нашли фрагменты саркофагов, характерных для еврейских погребений периода Второго Храма.

    Главное помещение использовалось в качестве капеллы Святой Саломеи, причем, как свидетельствуют надписи на арабском языке, это продолжалось и в первые века мусульманского владычества.

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    "Имя Саломея или Шломцион было распространено в эпоху Второго Храма, носили его, в том числе, представительницы династии Хасмонеев и династии Ирода. По преданию, Саломея-повитуха поначалу не поверила в девственность Марии, и у нее отнялась рука. Она исцелилась, когда дотронулась до ясель Иисуса", – рассказывают археологи.

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    Открытием новых раскопок стал двор перед входом в пещеру – один из самых роскошных в Израиле. Его площадь составляет 350 квадратных метров. Он вымощен камнем, а в центре него расположена мозаика. На украшающих вход в пещеру камнях можно увидеть традиционные для периода узоры – плоды граната, распустившиеся розы, соцветия аканта сирийского.

    Ученые полагают, что речь идет о гробнице состоятельной еврейской семьи, строительство которой потребовало значительных ресурсов. Особенность двора в том, что он не вырублен в скале, как в других захоронениях, а представляет собой, по сути, здание, примыкающее к пещере.

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    "Личность Саломеи остается покрытой тайной. По сути, речь идет о распространенной в Пятом веке практике, когда византийцы превращали еврейские объекты в христианские святыни. Возможно, место было признано гробницей Саломеи после того, как здесь обнаружили не сохранившийся до наших дней саркофаг с ее именем", – говорят исследователи.

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    "После завершения работ археологический памятник будет открыт для посещения, став одним из объектов "Дороги царей Иудеи", которая пройдет через иудейскую низменность. Это путь станет связующей цепочкой еврейского наследия, ведь на нем расположено множество объектов, связанных с Писанием", – убежден руководитель проекта Саар Ганор.

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