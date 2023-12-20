"Надо оккупировать ненависть, проистекающую из Палестинской автономии". Интервью с Итамаром Маркусом

В 1996 году была создана организация Palestinian Media Watch (PMW), которая занимается мониторингом палестинских средств массовой информации. О том, что объединяет и разъединяет ФАТХ и ХАМАС, как высокопоставленный советник главы ПА трактует историю создания Израиля, и есть ли надежда на сосуществование двух народов, говорит глава PMW Итамар Маркус.

Беседовал Шауль Резник.

Сейчас многие говорят о том, что о подготовке к терактам 7 октября можно было узнать из открытых источников. Была ли соответствующая информация у вас и вашей организации?

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Меня не удивила резня – удивило, что Израиль это не предотвратил. Лидеры палестинцев долгие годы внедряют в сознание своих граждан желание убивать. В августе мы опубликовали ролики, снятые в летнем лагере, который проводился в Сальфите, городе на Западном берегу. Лагерь организовало движение ФАТХ. Подчеркиваю, ФАТХ, а не ХАМАС. Кадры с выпускной церемонии: дети, закутанные в куфию таким образом, что видны только глаза, учатся пользоваться оружием, потом врываются в здание, выносят оттуда "похищенного" и бросают на землю.

Палестинцы убеждают свою целевую аудиторию, что убийство еврея – это достойный поступок, который окажет влияние на весь мир, и что этого требует Аллах. 7 октября группа экстремистов осуществила запланированное, но за ней стояла поддержка практически всего палестинского общества.

При Организации освобождения Палестины есть Высший совет по делам молодежи и спорта. Летом на его официальной странице публиковался отчет о детском лагере в Рамалле. На фото изображены ученики начальных классов, демонстрируются их работы: города на территории Израиля, такие как Яффо и Назарет, и рядом изображение палестинского флага.

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Как воспринимали события 7 октября в Газе и на Западном берегу?

На первом этапе, когда стали известны масштабы резни, ликовали все, и средства массовой информации ХАМАСа, и их коллеги из ФАТХа (не упоминая при этом ХАМАС, который стоял за резней). Уже 8 октября представитель ФАТХа выступил по телевидению, сказав: "Это победное утро, мы гордимся произошедшим".

Затем секретарь ЦК ФАТХ Джибриль Раджуб дал интервью, в котором заявил, что произошедшее было оборонительной войной, полной актов героизма, которую палестинский народ ведет уже 75 лет. Раджуб выразил надежду на "более сильный взрыв, который произойдет на Западном берегу". Он также призвал все палестинские движения объединиться в битве против Израиля.

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На втором этапе стала ощущаться разница в подаче информации. Когда стали поступать сведения о масштабах разрушений в Газе [после атак израильской армии], Палестинская автономия начала, естественно, осуждать Израиль, но и пожурила ХАМАС. Основная идеологическая линия палестинцев – выставлять себя жертвами, поэтому происходящее отлично вписывалось в картину.

ХАМАС по-прежнему представляет всё победой: напали, похитили, обменяли на заключенных. И, конечно, он тоже обвиняет Израиль.

Желание Раджуба увидеть волну террора на Западном берегу находит отклик в сердцах рядовых палестинцев?

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Несколько дней назад в соцсетях был опубликован ролик со стрельбой по машине, в которой сидел актер, игравший еврея. Заключительный слоган: "Давайте устроим поселенцам ад". ЦАХАЛ это понимает и не дает замыслам осуществиться, было произведено более 2000 арестов. К нам обращаются силовые структуры с просьбой о мониторинге подстрекательства, потому что каждый успешный теракт вызывает желание ему подражать.

Еще раз подчеркну, что индоктринация осуществляется с самого раннего возраста. Много лет назад мы публиковали свидетельства о многочисленных встречах Ясира Арафата с детьми. Лидер ООП обучал их речевке "Миллионы шахидов идут в Иерусалим". Шахид – это не просто мученик, это человек, отдавший жизнь за Аллаха, теракт преподносится как религиозное действие. Сегодня эту речевку произносят дети Газы и Западного берега.

Кстати, о Газе. Недавний ролик, распространившийся в соцсетях: Хан-Юнис, две девочки хлопают в ладоши и декламируют "Моя сестра – Ясмина, мой дядя – Саллах ад-Дин, он принес мне религиозную книгу из Палестины, Палестина – наша земля. Евреи – наши собаки, они стучались в наши двери как попрошайки. Живи, Палестина! Смерть Израилю".

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Давайте поговорим о терминологии. В палестинских СМИ ЦАХАЛ называется оккупационной армией, а Израиль…

У руководства Палестинской автономии есть принципиальная позиция: не произносить слово "Израиль" в СМИ, они употребляют термин "оккупация". То есть само существование Израиля – это оккупация.

Я могу процитировать Махмуда аль-Хаббаша, который является, ни более, ни менее, советником по делам религии главы ПА Махмуда Аббаса. Аль-Хаббаш сказал, что сионисты хотят опустошить Газу и Западный берег, изгнать палестинцев и заселить территории "израильтянами-иностранцами". Оккупация, по его мнению, длится более 70 лет, и бороться с ней нужно всеми имеющимися способами. В другом обращении Аль-Хаббаш назвал евреев человекоподобными гуманоидами и призвал аудиторию чаще посещать мечеть Аль-Аксу, чтобы она не стала "добычей гуманоидов".

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Между прочим, Махмуд аль-Хаббаш является главой шариатского суда и дает указания, касающиеся содержания пятничных проповедей в мечетях. Две недели назад я выступал перед Европейским парламентом в Брюсселе, а до того – в Женеве перед Советом по правам человека при ООН. Я показал собранные нами материалы главам департаментов, которые борются с ксенофобией. В частности, были продемонстрированы указания Палестинского министерства по делам религии, опубликованные через 2 недели после резни. Там цитируется хадис (высказывание Мухаммада): придет Судный день, еврей будет прятаться за деревом и за камнем. Эти дерево и камень будут говорить мусульманину: "За мной прячется еврей, убей его".

Тем не менее, вне израильского контекста отношения между ХАМАСом и ФАТХом далеки от идеальных.

ФАТХ – секулярная организация, ХАМАС – религиозная. В Палестинской хартии не было цитат из Корана. Если бы не израильская армия, которая контролирует Иудею и Самарию, ХАМАС расправился бы с активистами ФАТХа точно так же, как это произошло в Газе.

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С другой стороны, Палестинской автономии не нравилось, что Газа получала деньги из Катара, но выдача разрешений палестинским рабочим была им на руку. ПА представляет себя защитницей палестинцев, что в Рамалле, что в Газе, передавая на территорию сектора часть своего бюджета на социальные сферы.

ХАМАС с первых дней конкурировал с ФАТХом и хотел заручиться поддержкой всего палестинского общества. Есть воспоминания о том, как перед началом Второй интифады Арафат провел встречу с представителями палестинских силовых структур. Восхождение Шарона на Храмовую гору Арафат хотел использовать как выгодный повод для начала интифады. Но он также опасался, что на фоне развернувшейся волны насилия увеличится влияние ХАМАСа. И это пророчество осуществилось. Арафат призывал к насилию, но ХАМАС эти призывы реализовывал удачнее.

Есть ли разница в программах школ того или иного движения?

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Со временем палестинское общество стало более религиозным, исламское воспитание ведется во всех школах. В плане отношения к Израилю никакой разницы нет, религиозные деятели, афиллированные с ФАТХом и ХАМАСом, поддерживают террор и не готовы примириться с существованием еврейского государства.

Учебник и в Газе, и на Западном берегу подготовлены Палестинской автономией. ХАМАС сверх этого делает упор на религиозном воспитании. В учебнике физики можно увидеть задачу о том, с какой скоростью надо бросить камень в израильских солдат. В учебнике арифметики предлагается сложить число шахидов Первой и Второй интифад. В учебниках географии нет Израиля, есть Палестина, занимающая всю его территорию. Недавно мы делали отчет об образовательных системах ФАТХа для детей в возрасте 6—15 лет. Общий посыл: иноземные захватчики, лишенные исторического прошлого, захватили нашу землю, мы совершенно справедливо не приняли План ООН по разделу Палестины. У нас – права на всю землю и поэтому мы должны ее отвоевать. Мы прогоним захватчиков, и всё будет Палестиной.

Что происходит в вузах?

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В свое время мы составили отчет под названием "Университеты как питательная среда для терроризма". Но давайте я сначала процитирую недавний пост, опубликованный на странице студенческого движения при Палестинском политехническом университете. Это ФАТХ, не ХАМАС. Итак: "Аллах, сектор Газы под твоим надзором, позаботься о нападающих [на него] евреях, разбросай по всем сторонам и убивай каждого, не оставив ни одного в живых".

5 ноября в сети X (Twitter) была опубликована запись митинга палестинских студенток на Западном берегу. Девушки держали флаги Палестины и зеленые знамена ХАМАСа, скандируя: "Махмуд Аббас, где ты? Весь Западный берег – это ХАМАС, у кого есть винтовка, стреляйте в еврея или поручите это ХАМАСу".

Вузы – инкубаторы террора. Студенческие организации аффиллированы с ФАТХом и ХАМАСом. Перед выборами в союз студентов они проводят демонстрации. Организация, представляющая ФАТХ, кроме флагов, демонстрирует портреты террористов, связанных с этой структурой. На мероприятие могут пригласить родителей убитых боевиков, чтобы выступили перед публикой.

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Принято считать, что в университетах проповедуются либерализм и прогресс.

С точки зрения палестинцев, прогресс содержится в исламе. Конечная цель такого прогресса – освобождение Палестины. Либерализм западных университетов весьма своеобразный. Да, там автоматически защищают эксплуатируемых и любые меньшинства. Но благодаря многолетней пропаганде в самом верху списка эксплуататоров находятся евреи.

Вы упоминали свое недавнее выступление в ООН. Какие аргументы вы использовали?

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Прежде всего я указал на ложную оценку арабо-израильского конфликта. Все эти годы ООН, Евросоюз и правительство США считали, что речь идет исключительно о территориальных претензиях. Нет, это конфликт против людей – евреев. Я продемонстрировал интервью исследователя Мухаммада Аль-Яхьи, которое было показано официальным телеканалом ПА. Вот как он он интерпретирует историю возникновения Государства Израиль: евреи всегда были высокомерными и жадными расистами, европейцы в своих интересах хотели от них избавиться и поэтому создали Израиль. Затем Аль-Яхья цитирует "Протоколы сионских мудрецов", согласно которым евреи должны подчинить себе всё человечество.

Это часть палестинской идеологии. 15 мая ровно то же самое говорил Махмуд Аббас в ООН: европейцы хотели убить двух зайцев – избавиться от надоевших им евреев и создать бастион колониализма на Ближнем Востоке. В октябре всё тот же официальный телеканал Палестинской автономии развил тему: Европа и Америка демонстрируют солидарность с израильской оккупацией, это делается не от большой любви, а потому что Европа и Америка избавились от евреев, которых они считают человеческим мусором, выбросив их в Палестину. Европа и Америка не хочет реэмиграции и поэтому поддерживает Израиль. Цитата дословная.

Ваша организация существует четверть века. После всего услышанного и увиденного вы лично надеетесь на позитивные изменения в израильско-палестинских отношениях?

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Я надеюсь, что израильтяне когда-нибудь поймут, против кого мы воюем, и что оккупировать надо прежде всего ненависть, которая проистекает из Палестинской автономии. Силовые структуры периодически сообщают об аресте какого-нибудь рядового палестинца, который опубликовал в соцсетях пост с поддержкой террора. Но это смехотворно, против израильтян занимается подстрекательством всё палестинское руководство, все их СМИ. Мы ничего с этим не делали.

Еще я считаю, что надо поощрять встречи между палестинцами и израильтянами. Я видел, как такие мероприятия постепенно меняют мировоззрение людей, которые выросли в атмосфере ненависти. Сотрудников PMW в ходе поездок по странам Европы иногда сопровождает палестинец, который родился и вырос в лагере беженцев. Они демонстрируют видеоматериалы, он делится личным опытом: "Я ненавидел Израиль, боялся евреев. Но встречи с ними изменили меня. Первое, что нужно сделать ради мира, это избавиться от Палестинской автономии. Они отравили сознание нескольких поколений".