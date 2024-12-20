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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 20 декабря 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 06:54
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20.12.2024: операции в Шхеме, Калькилии, около Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 декабря действовали в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Руджибе), около Дженина (в Силат аль-Харитии), около Рамаллы (в Бирзейте), в районе Калькилии и около Хеврона (в Хальхуле, Дир Самате).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 декабря.

Израиль
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