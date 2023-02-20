Голосование и акции протеста: Израиль охвачен противостоянием вокруг юридической реформы

В понедельник, 20 февраля, Кнессет проголосует в первом чтении за два первых законопроекта, формирующих юридическую реформу.

Речь идет о законопроектах об изменении состава комиссии по выбору судей и о законопроекте, препятствующем отмене Основных законов БАГАЦем. Согласно первому законопроекту, за который проголосует Кнессет, из состава комиссии по выбору судей будут выведены представители коллегии адвокатов. В нее войдет глава Верховного суда, а также двое судей Верховного суда в отставке, которые будут назначены министром юстиции с согласия Эстер Хайют или ее преемника. В состав комиссии войдут три министра – министр юстиции, который является главой комиссии и еще два представителя правительства, а также три депутата – глава комиссии Кнессета по законодательству, который всегда представляет коалицию, и еще два депутата, один из которых от оппозиции. Для утверждения кандидатуры будет необходимо большинство в пять голосов, а не в семь, как это принято сегодня. Таким образом, новый состав комиссии будет гарантировать большинство представителям коалиции. Законопроект предусматривает также слушания кандидатов перед законодательной комиссией Кнессета еще до заседания комиссии по выбору судей.

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Второй законопроект накладывает вето на отмену любого закона, имеющего статус Основного.

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Одновременно комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение законопроекта, касающегося права судебной системы отменять обычные законопроекты.

Противники юридической реформы объявили сегодняшний день "днем национального протеста". В утренние часы активисты движения протеста митинговали возле домов нескольких депутатов от коалиции. Демонстранты блокировали выезд из дома министра просвещения Йоава Киша ("Ликуд") в Рамат-Гане, депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит") в поселке Пней Кедем и депутата Тали Готлиб ("Ликуд") в Гиват-Шмуэле. Возле дома Готлиб митингующие прикрепили себя друг к другу, чтобы помешать полиции прекратить демонстрацию. "Та, кто представляла насильников, не представляет нас", – было написано на плакате, который подняли митингующие возле дома Тали Готлиб. Из-за митинга депутат, мать ребенка с особыми потребностями, не смогла выйти из дома до вмешательства полиции. На месте были задержаны не менее восьми демонстрантов. Глава оппозиции Яир Лапид резко осудил эту акцию протеста. "Это не наш путь, так не должен проходить протест. Я выражаю свою поддержку Тали Готлиб и обнимаю ее дочь", – заявил глава "Еш Атид". Позднее митинг состоялся и у дома министра сельского хозяйства Ави Дихтера ("Ликуд") в Ашкелоне.

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил эти акции. "Когда демонстранты не позволяют представителям общественности прийти и проголосовать в Кнессете и приносят страдание девочке с аутизмом – это незаконный протест. Демонстранты, которые говорят о демократии, сами приводят к нарушениям демократических принципов, когда лишают представителей общественности возможности воспользоваться основным демократическим правом – голосовать. Я призываю полицию незамедлительно действовать и позволить депутатам добраться до Кнессета", – заявил Нетаниягу.

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В Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме состоялись шествия родителей с детьми под названием "Без демократии нет образования". Демонстранты блокировали участок шоссе Аялон и отрезок шоссе на въезде в аэропорт Бен-Гурион.

Главные мероприятия акций протеста начнутся в 14:00 демонстрацией возле здания Кнессета. В 17:00 начнется марш протестующих по улицам Иерусалима. Демонстрации ожидаются и в других городах страны.

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Одновременно продолжается обсуждение предложения президента Ицхака Герцога по компромиссу вокруг юридической реформы. Выступая накануне на Президентской конференции, глава государства заявил, что, по его мнению, можно прийти к соглашению в течение короткого времени. "Из разговоров, которые я веду, могу сделать вывод, что соглашение возможно даже в течение нескольких дней", – заявил президент.

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Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман накануне встретился в президентской канцелярии с представителями академических кругов. В настоящий момент неизвестно, как будет продвигаться переговорный процесс после утверждения законопроектов в первом чтении.