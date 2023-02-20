Опрос по реформе юридической системы. 39% читателей NEWSru.co.il – за реформу, 52% – против

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Реформа юридической системы в Израиле". В опросе, который проводился в течение одних суток, 19-20 февраля, приняли участие 4884 респондентов (4412 из них ответили на все 28 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

71% опрошенных относят себя скорее к правым, чем к левым. 15% – скорее к левым, чем к правым.

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На выборах в Кнессет 25-го созыва 30% участников этого опроса голосовали за партии нынешней коалиции. 59% – за партии нынешней оппозиции. 9% не голосовали.

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ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ РЕФОРМЫ

39% респондентов заявили, что они выступают за реформу юридической системы Израиля. 52% – против.

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Среди "правых" за реформу 51%, против – 40%. Среди "левых" за реформу 5%, против – 90%.

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Среди голосовавших за партии нынешней коалиции за реформу 88% и только 6% против. Среди голосовавших за партии нынешней оппозиции за реформу 15% и 75% против.

В целом отметим, что, чем старше респонденты, тем чаще они выступают за реформу (самый высокий уровень поддержки в возрастной категории 71-80 лет, в категории старше 80 лет уровень поддержки чуть ниже). При этом мужчины несколько чаще, чем женщины, поддерживают реформу. От уровня доходов степень поддержки реформы зависит слабо.

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Чем дольше респонденты живут в Израиле, тем выше среди них уровень поддержки реформы. Самый низкий уровень поддержки реформы среди тех, кто репатриировался недавно.

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Был задан вопрос: "В какой степени вы знакомы с предложением правительства по реформе юридической системы?" Самый частый вариант ответа (56%): "Знаком/знакома, но, возможно, не во всех деталях". 17% опрошенных утверждают, что они знакомы с содержанием предложения по реформе во всех деталях. 24% выбрали ответ: "В деталях не знаю, о чем речь, но общее представление имею". 2% признались, что совсем не знают содержания предложения правительства по этой реформе. Чем дольше респондент живет в стране, тем выше шанс, что он знаком с реформой во всех деталях.

Участникам опроса было предложено описать свое отношение к предлагаемой правительством реформе юридической системы Израиля более точно. Самый частый ответ (34%): "Категорически не поддерживаю данную реформу, юридическая система должна быть независимой". 31% выбрали ответ: "Не поддерживаю данную реформу, но считаю, что в принципе реформа юридической системы необходима". 21% заявили: "Полностью поддерживаю данную реформу". 10% ответили так: "В целом поддерживаю, но считаю данную реформу слишком радикальной". Около 3% выбрали ответ: "В целом поддерживаю, но считаю данную реформу слишком умеренной".

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Отношение к предложению изменить состав комиссии по выбору судей, обеспечив большинство представителям коалиции – 29% позитивное, 63% негативное.

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Отношение к предложению запретить Высшему суду справедливости отменять Основные законы или параграфы в этих законах – 28% против ограничения возможности БАГАЦа отменять Основной закон; 26% за то, чтобы сохранить возможность отмены большинством голосов полным составом БАГАЦа; 24% поддерживают полный запрет; 9% предлагают сохранить возможность отмены большинством голосов коллегии в составе менее девяти судей; 8% предлагают сохранить возможность отмены, если она не была принята единогласно полным составом БАГАЦа.

Только 17% поддерживают изменение Основного закона, чтобы лишить БАГАЦ возможности помешать возвращению Арье Дери на пост министра. 74% выступают против такого изменения.

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Отношение к предложению ограничить возможность Верховного суда отменять обычные законы – 30% против ограничения возможности БАГАЦа отменять обычный закон; 28% считают, что нужно сохранить возможность отмены большинством голосов полным составом БАГАЦа; 18% поддерживают полный запрет; 13% считают, что следует сохранить возможность отмены большинством голосов коллегии в составе менее девяти судей; 8% полагают, что следует сохранить возможность отмены, если она не была принята единогласно полным составом БАГАЦа.

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Отношение к предложению предоставить Кнессету возможность повторно утверждать отмененные БАГАЦем законы – 41% не поддерживают категорически; 23% поддерживают, если решение будет приниматься большинством более 61 голоса, в котором есть голоса депутатов от оппозиции; 12% поддерживают, если решение будет приниматься обычным большинством более 61 голоса (даже если среди них не будет оппозиционеров); 11% поддерживают, если решение будет приниматься большинством в 61 голос; 10% поддерживают, если решение будет приниматься простым большинством голосов.

59% говорят, что они знают, что такое принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות). 20% признаются, что не знают. Прочие затруднились с ответом. Чем дольше респондент в стране, тем чаще он знаком с этим принципом.

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Принцип крайней неприемлемости позволяет сегодня судьям отменять законы и решения, основываясь не на юридических, а на личных комментариях, базирующихся на мировоззрении. В частности, по мнению юридического советника правительства Гали Баарав-Миара, именно на этом принципе должно быть основано решение, согласно которому Арье Дери не может занимать пост министра. Ни в одном законе нет критериев этого принципа, его интерпретация – это полная прерогатива судей.

Вопрос: "Как вы относитесь к предложению запретить суду отменять законы или решения на основании этого принципа (крайней неприемлемости)?" 31% респондентов считают, что принцип крайней неприемлемости нельзя ограничивать. 21% считают, что использование принципа крайней неприемлемости следует ограничить отношениями гражданина и государства. При этом 18% поддерживают полную отмену принципа крайней неприемлемости. Около 30% затруднились с выбором варианта ответа на этот вопрос.

58% наших читателей негативно относятся к предложению предоставить министрам право назначать юридических советников своих министерств. 29% позитивно относятся к этому предложению.

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ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕССУ

Был задан вопрос: "Знакомы ли вы с компромиссным предложением президента Герцога?" 22% заявили, что детально знакомы с этим предложением. 45% – знакомы в общих чертах. 22% "знают, о чем речь, но не более того". 10% признались, что с предложениями Герцога незнакомы.

Суть компромиссных предложений президента Герцога такова: 1) Принять закон, который закрепит разницу между обычными и основными законами и определит отношения между законодательной и судебной властями. Это вернет политической системе стабильность. Основные законы должны приниматься после четырех чтений. Суд не сможет выступать против этих законов. 2) Предлагается правительству и главе Верховного суда путем диалога определиться с мерами, которые положат конец судебной волоките и снизят нагрузку на судебную систему. 3) Принятие мер, призванных вернуть гражданам доверие к судам. Это предлагается сделать путем диалога министра юстиции и главы Верховного суда. 4) Изменения процедуры назначения судей. Предлагается изменить состав комиссии так, чтобы ни у одной из властей не было преимущества. В ее состав войдут представители трех ветвей власти, а также общественности. Это заставит назначать судей путем диалога. 5) Стороны должны определить границы принципа неприемлемости – также на основе диалога. Президент отмечает, что к нему приходится прибегать достаточно редко, в основном в ситуации крайней неразумности действий.

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43% участников опроса сказали, что в целом позитивно относятся к предложениям президента, хотя и не верят, что это поможет урегулировать ситуацию. 16% описали свое отношение к этой инициативе так: "Скорее отрицательное. Эта инициатива – пиар Герцога, не более того". 14% однозначно позитивно относятся к предложениям Герцога и считают, что они могут помочь урегулировать ситуацию. У 6% отношение отрицательное, потому что "это предложение вредит оппозиции". 6% говорят, что их отношение нейтральное, так как их "это не интересует". У 4% отношение отрицательное, потому что "это предложение вредит коалиции".

Мнения читателей по отношению к предложению коалиции начать переговоры по реформе без предварительных условий разделились. 44% относятся к этому предложению позитивно, 44% – негативно, 12% затрудняются с определением своего отношения к данному предложению.

При этом 63% позитивно относятся к требованию оппозиции полностью заморозить продвижение реформы на время переговоров. 31% к данному требованию относятся негативно.

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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ КОАЛИЦИИ И ОППОЗИЦИИ

Подавляющее большинство наших читателей (62%) негативно оценивают действия коалиции в вопросе о продвижении реформы. 29% оценивают эти действия позитивно.

43% в данной ситуации оценивают действия оппозиции. 41% – негативно.

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Действия президента Ицхака Герцога позитивно оценивают 49%, негативно – 21%.

Позицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу негативно оценивают 62%, позитивно – 25%.

УЧАСТИЕ В ПРОТЕСТАХ

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Только 8% респондентов участвуют и намереваются в дальнейшем участвовать в демонстрациях протеста противников реформы юридической системы. 29% говорят, что пока в таких акциях не участвуют, но планируют принять в них участие. 57% заявляют, что не участвуют и не намерены участвовать в этих акциях протеста.

ОЦЕНКА УГРОЗ

Был задан вопрос: "Считаете ли вы реальной опасность насилия в связи с конфликтом вокруг реформы?" 25% выбрали ответ: "Да, безусловно". 41% ответили: "Скорее да, чем нет". 25% ответили: "Скорее нет, чем да". И только 6% уверены, что такой опасности нет.

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Последний вопрос опроса звучал так: "Как вы считаете, будет ли реформа юридической системы иметь реальные негативные последствия для экономики Израиля?" Подавляющее большинство (62%) утвердительно отвечает на этот вопрос.