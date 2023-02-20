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    В Израиле

    Местные органы власти и профсоюз учителей объявили о проведении забастовок

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    Местные органы власти и профсоюз учителей объявили о проведении забастовок
    David Cohen/Flash90

    В понедельник, 20 февраля, органы местной власти объявили о проведении забастовки в ближайший четверг, 23 февраля. О начале забастовочных санкций также объявил Ран Эрез, глава профсоюза учителей старших классов.

    В центре местной власти говорят, что к этому шагу их подтолкнуло отсутствие диалога с министерством финансов, который игнорирует требование об улучшении оплаты и условий труда помощниц воспитателей, отмахивается от проблемы нехватки школьных помещений. Кроме того, главы местных советов недовольны изменениями, касающимися муниципального налога ("арнона"), которые заложены в Закон о хозяйственном урегулировании.

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    Решение о забастовке было принято на чрезвычайном заседании центра местной власти, который проводил Хаим Бибес при участии 80 глав органов местной власти.

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    Забастовка в местных органах власти существенно осложнит жизнь простых израильтян. Она отразится на работе детских садов, так как помощницы воспитателей нанимаются местными органами власти, и они, скорее всего, на работу не выйдут. Следовательно родители детей детсадовского возраста будут вынуждены либо остаться дома, либо искать какое-то другое решение. Не будет осуществлять уборка улиц и вывоз мусора, не будут выписываться штрафы муниципальными инспекторами.

    Забастовочные санкции, о которых объявил Ран Эрез, скорее всего, приведут к тому, что в ближайший четверг не будет занятий в старших классах средних школ.

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