ДТП около Бейт-Шемеша, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 20 февраля 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 14:04
Днем 20 февраля на 3866-й дороге около поселка Махсея, недалеко от Бейт-Шемеша, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуирует пострадавшего в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
Водитель автомобиля травмирован легко.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.