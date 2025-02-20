ДТП около Бейт-Шемеша, тяжело травмирован мотоциклист

Днем 20 февраля на 3866-й дороге около поселка Махсея, недалеко от Бейт-Шемеша, столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуирует пострадавшего в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Водитель автомобиля травмирован легко.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.