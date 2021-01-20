Танки ЦАХАЛа обстреляли объекты ХАМАСа в секторе Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на ракетный обстрел из сектора Газы танки ЦАХАЛа обстреляли объекты, принадлежащие террористической группировке ХАМАС.

Палестинские СМИ пишут, что из артиллерийских орудий были обстреляны цели на юге, центре и на севере сектора Газы. Утверждается, что в нескольких случаях снаряды попали в здания, причинив им ущерб. Также сообщалось о взрывах большой мощности, которые, по всей видимости, стали результатом попадания снарядов в склады с боеприпасами и оружием.

По данным агентства Safa, обстреляны были наблюдательные вышки боевиков ХАМАСа в районе Джур ад-Дик, к востоку от город Газа, и к востоку от города Бейт-Ханун на севере сектора.

Вечером 20 января второй раз за последние сутки ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Газы в сторону израильской территории. Около 20:30 жители кибуца Нахаль-Оз слышали взрыв, похожий на падение ракеты. В населенном пункте не сработала система раннего предупреждения. В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что поскольку не было угрозы падения ракеты в населенном пункте, сигнал тревоги был отправлен с помощью мобильных приложений лицам, которые могли находиться в районе падения ракеты.

В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Предыдущий ракетный обстрел из Газы был осуществлен в ночь на 18 января. Две ракеты, выпущенные из северной части сектора Газы, упали в море недалеко от Ашдода.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2021-й год.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.