ДТП в Негеве, погиб мужчина

Вечером 19 января на 40-й трассе недалеко от перекрестка Гораль при движении в направлении Тель-Шевы в Негеве коммерческий автомобиль врезался в грузовик, погиб водитель, мужчина примерно 30 лет.

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