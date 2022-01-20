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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 01:45

ДТП в Негеве, погиб мужчина

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ДТП в Негеве, погиб мужчина

Вечером 19 января на 40-й трассе недалеко от перекрестка Гораль при движении в направлении Тель-Шевы в Негеве коммерческий автомобиль врезался в грузовик, погиб водитель, мужчина примерно 30 лет.

Парамедики службы скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Полиция проводит расследование.

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На 40-м шоссе коммерческий автомобиль врезался в грузовик

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