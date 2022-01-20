ДТП в Негеве, погиб мужчина
Вечером 19 января на 40-й трассе недалеко от перекрестка Гораль при движении в направлении Тель-Шевы в Негеве коммерческий автомобиль врезался в грузовик, погиб водитель, мужчина примерно 30 лет.
Парамедики службы скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.
Полиция проводит расследование.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2022
На 40-м шоссе коммерческий автомобиль врезался в грузовик
На 40-м шоссе коммерческий автомобиль врезался в грузовик