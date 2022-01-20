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NEWSru.co.il :: В Израиле20 января 2022 г., 16:24

Мэрия Холона отменила карнавальное шествие на Пурим

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Карнавальное шествие на Пурим в Холоне в марте 2019 года

В четверг, 20 января, мэрия Холона сообщила, что в этом году не будет проводиться пуримское шествие Адоляда. Причина отмены - пятая волна эпидемии коронавируса.

В "докоронную" эпоху в Холоне на Пурим проводилось традиционное карнавальное шествие с гигантскими куклами Адлояда, на которое приезжали семьи с детьми со всей страны. Но коронавирус вынудил свои поправки. С 2020 года Адлояда в Холоне не проводится.

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