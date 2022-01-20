Мэрия Холона отменила карнавальное шествие на Пурим

В четверг, 20 января, мэрия Холона сообщила, что в этом году не будет проводиться пуримское шествие Адоляда. Причина отмены - пятая волна эпидемии коронавируса.

В "докоронную" эпоху в Холоне на Пурим проводилось традиционное карнавальное шествие с гигантскими куклами Адлояда, на которое приезжали семьи с детьми со всей страны. Но коронавирус вынудил свои поправки. С 2020 года Адлояда в Холоне не проводится.