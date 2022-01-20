Русскоязычные депутаты о высказываниях Шломо Караи: "обыкновенный национализм", "невежество, наглость и подлость"

В ходе выступления в Кнессете депутат Шломо Караи ("Ликуд") заявил, что "две трети репатриантов из бывшего СССР, приехавшие в Израиль в последние годы – гои". На это заявление резко отреагировали русскоязычные депутаты из "Еш Атид" и НДИ.

Высказывания Караи прозвучали во время прений по законопроекту оппозиции, в соответствии с которым Закон о возвращении должен быть изменен и внуки евреев должны быть лишены права на репатриацию. Данный законопроект был отвергнут большинством голосов депутатов от коалиции.

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Татьяна Мазарская назвала законопроект Караи "обыкновенным национализмом". "Депутат Кнессета Шломо Караи от партии "Ликуд" предложил поправку к Закону о возвращении, согласно которой потомки еврейских бабушек и дедушек, то есть внуки, не считаются достаточно "кошерными", чтобы принадлежать к еврейскому народу и иметь право на израильское гражданство. На мой взгляд, это обыкновенный национализм, я бы даже сказала национализм в гипертрофированной форме. Дети от смешанных браков, дети новых репатриантов, служат в ЦАХАЛе, работают и платят налоги и любят Израиль часто гораздо больше, чем многие из учащихся йешив, которые так "кошерны" в глазах депутата Шломо Караи, но которые, увы, отказываются это делать по "идеологическим" соображениям. Правда, господин Караи, не нацисты должны определять, у кого "чище" еврейская кровь. Но так уже получилось, что именно они в ХХ веке провели очень тщательное исследование кого считать, а кого не считать евреем, которое пришло к выводу, что внуки и даже правнуки евреев недостаточно "чисты" от еврейской крови, чтобы полноценно принадлежать к "арийской расе". Таким образом, внуки евреев были достаточно евреями, чтобы быть дискриминируемыми на территории Рейха (в ряде случаев также считаться евреями и подлежать, соответственно, депортации в лагеря смерти), а за его пределами падать в расстрельные рвы с пулей в голове. Особенно нацисты не делали никаких "принципиальных" различий в этих своих расовых градациях на территории бывшего СССР, где их политика отличалась куда большей жестокостью, чем даже, собственно, в Германии. Я считаю, что подобный законопроект оскорбляет массу семей граждан нашей страны, чье происхождение, с точки зрения депутата, недостаточно "чистое", как бы намекая им, что они здесь чужие. Но еще он носит откровенно антигуманный характер: мы знаем и без того много очень травматичных для смешанных семей историй, когда речь идет даже не о внуках, а о правнуках, которые имеют трудности со въездом в Израиль и получением гражданства. Это и так создает огромные проблемы морального характера и приносит людям большие страдания. Господин Караи зачем-то хочет увеличить число таких людей – тех, кто должен страдать и разрываться в вопросах идентичности… Я хочу сказать, что мы один народ, одна семья в самом широком смысле этого слова, и наша задача любить и приближать к Израилю всех, кто имеет отношение к еврейству и солидаризируется с нашей страной и историей, а не грубо отталкивать их. Нет ни одной причины, почему мы должны разрывать семьи и не принимать в страну тех, чьи деды и бабушки евреи. Это, с моей точки зрения, и негуманно, и непатриотично".

Элина Бардач-Ялова (НДИ) также выразила возмущение в связи с высказываниями депутата от "Ликуда" Шломо Караи, направленными против русскоязычных репатриантов. "Заявления Караи неприемлемы и позорны. Насколько надо быть невежественным, какой поразительной наглостью и подлостью нужно обладать, чтобы с трибуны высшего законодательного органа Государства Израиль лить потоки лжи на репатриантов из стран постсоветского пространства. С трибуны Кнессета, Караи намеренно пытается дискредитировать более миллиона выходцев из бывшего Советского Союза, репатриировавшихся в Израиль. Он подпитывает непрекращающуюся кампанию ненависти, цель которой лишь в том, чтобы внести раскол между гражданами Государства Израиль. Мне стыдно, что такой человек находится в израильском парламенте", – подчеркнула Бардач-Ялова.