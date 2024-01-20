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    В Израиле

    ЦАХАЛ опубликовал снимки из туннеля, в котором были найдены рисунки похищенной израильской девочки

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    ЦАХАЛ опубликовал снимки из туннеля, в котором были найдены рисунки похищенной израильской девочки
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ опубликовал снимки из туннеля, в котором были найдены рисунки похищенной израильской девочки
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ опубликовал снимки из туннеля, в котором были найдены рисунки похищенной израильской девочки
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари обнародовал новые подробности, касающиеся туннеля, обнаруженного израильскими военными в районе Хан-Юниса. В этом туннеле были обнаружены предметы, подтверждающие то, что в нем содержались похищенные израильтяне.

    Даниэль Хагари продемонстрировал фотографию подземной камеры, отделенной от остального пространства железной решеткой. Здесь был обнаружен рисунок израильской девочки, похищенной террористами. Авторство рисунка установлено – это 6-летняя Эмилия Алони. Она была освобождена в рамках сделки с ХАМАСом 24 ноября.

    Даниэль Хагари сообщил, что вход в туннель находился в доме одного из террористов. Туннель был защищен бронированными дверьми и был заминирован с тем, чтобы помешать продвижению израильских военных в случае его обнаружения. Спустившись вниз, военнослужащие вступили в бой с прятавшимися в туннеле террористами, уничтожив их.

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    "В туннеле не было заложников, но были обнаружены свидетельства того, что они там находились раньше. Пройдя около километра по туннелю, находящемуся на глубине около 20 метров, военнослужащие обнаружили помещение, в котором большую часть времени находились заложники. Здесь были обнаружены вещи, принадлежащие заложникам, среди них рисунки Эмилии Алони и других похищенных. Мы обнаружили там камеру с туалетом и матрас. Там, в тяжелых условиях, без солнечного света, в тесноте и при недостатке кислорода и высокой влажности, содержались около 20 похищенных в разное время", – рассказал Хагари.

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