ЦАХАЛ опубликовал снимки из туннеля, в котором были найдены рисунки похищенной израильской девочки
Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари обнародовал новые подробности, касающиеся туннеля, обнаруженного израильскими военными в районе Хан-Юниса. В этом туннеле были обнаружены предметы, подтверждающие то, что в нем содержались похищенные израильтяне.
Даниэль Хагари продемонстрировал фотографию подземной камеры, отделенной от остального пространства железной решеткой. Здесь был обнаружен рисунок израильской девочки, похищенной террористами. Авторство рисунка установлено – это 6-летняя Эмилия Алони. Она была освобождена в рамках сделки с ХАМАСом 24 ноября.
Даниэль Хагари сообщил, что вход в туннель находился в доме одного из террористов. Туннель был защищен бронированными дверьми и был заминирован с тем, чтобы помешать продвижению израильских военных в случае его обнаружения. Спустившись вниз, военнослужащие вступили в бой с прятавшимися в туннеле террористами, уничтожив их.
"В туннеле не было заложников, но были обнаружены свидетельства того, что они там находились раньше. Пройдя около километра по туннелю, находящемуся на глубине около 20 метров, военнослужащие обнаружили помещение, в котором большую часть времени находились заложники. Здесь были обнаружены вещи, принадлежащие заложникам, среди них рисунки Эмилии Алони и других похищенных. Мы обнаружили там камеру с туалетом и матрас. Там, в тяжелых условиях, без солнечного света, в тесноте и при недостатке кислорода и высокой влажности, содержались около 20 похищенных в разное время", – рассказал Хагари.
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