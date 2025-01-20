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Израиль

В Шуафате мужчина сбил автомобилем жену и ее отца

время публикации: 20 января 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 15:18
В Шуафате мужчина сбил автомобилем жену и ее отца
Gili Yaari /Flash90

В понедельник, 20 января, в лагере Шуафат, на севере Иерусалима, автомобиль сбил мужчину и его дочь. Мужчина получил тяжелые травмы, дочь – травмы средней степени тяжести. Они доставлены в больницу.

По данным полиции, за рулем машины находился муж пострадавшей женщины. С места происшествия он скрылся. Ведется розыск.

Мотивы действий мужа потерпевшей выясняются.

Израиль
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