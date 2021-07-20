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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июля 2021 г., 16:22

После скандала с Ben & Jerry's в Израиле выросли продажи мороженого этой марки

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После скандала с Ben & Jerry's в Израиле выросли продажи мороженого этой марки

Ави Зингер, руководитель израильской фабрики, производящей по франшизе мороженное марки Ben & Jerry's, сообщил новостной службе медиакорпорации "Кан", что 20 июля продажи мороженного выросли на 21% по сравнению с обычными днями. Продажи выросли после того, как руководство Ben & Jerry's сообщило, что прекращает продавать свою продукцию на "оккупированных палестинских территориях", и в ответ на это в Израиле стали звучать призывы бойкотировать мороженое этой марки.

Ави Зингер, призывавший накануне израильтян продолжать покупать мороженое Ben & Jerry's, поблагодарил потребителей за то, что они "в этот тяжелый час" поддержали израильского производителя. По его словам, правительство Израиля должно оказать давление на компанию Uniliver, владеющую фирмой производителем мороженого Ben & Jerry's, чтобы та изменила свое решение.


Днем ранее американская компания Ben & Jerry's, выпускающая мороженое, замороженные йогурты, шербеты и другие товары на основе мороженого, объявила, что продажа мороженого на "оккупированных территориях" не соответствует ценностям компании.

Компания также объявила, что предупреждала своего "израильского лицензиата", производящего мороженое под маркой Ben & Jerry's в Израиле и торгующего им в регионе, о своей позиции, а также о том, что лицензионное соглашение после его истечения в конце следующего года не будет продлено.

При этом в сообщении компании отмечается, что, хотя продукция Ben & Jerry's не будет продаваться на оккупированных территориях, компания останется в Израиле в рамках другого соглашения.

В ответ на это решение министр иностранных дел Израиля Яир Лапид напомнил, что в 30 штатах в Америке приняты законы против BDS-организаций, призывающих к бойкоту Израиля. Лапид пообещал обратиться к этим штатам, чтобы они применили эти законы против компании Ben & Jerry's.

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