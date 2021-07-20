Рано утром во вторник, 20 июля, израильская территория подверглась ракетному обстрелу из южного Ливана. Две ракеты разорвались в Западном Негеве.

Пострадавших нет. Существенный ущерб причинен не был.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая ракета упала на открытой местности.

В ответ на ракетный обстрел артиллерия ЦАХАЛа выпустила несколько снарядов по целям в южном Ливане.

Информация уточняется.

Возможно, этот ракетный обстрел был ответом "Хизбаллы" на удар ВВС ЦАХАЛа по цели на севере Сирии, осуществленный, как заявляло сирийское государственное агентство SANA, поздно вечером 19 июля.