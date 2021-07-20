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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июля 2021 г., 06:59

На фоне конфликта в коалиции Нетаниягу пытается начать переговоры с Ганцем

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На фоне конфликта в коалиции Нетаниягу пытается начать переговоры с Ганцем

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается возобновить переговоры с министром обороны Бени Ганцем о создании совместного правительства, в котором Ганц будет премьер-министром на протяжении первых двух лет. Пока безуспешные попытки Нетаниягу возобновились на фоне конфликта между главой "Кахоль Лаван" и руководством коалиции.

Как сообщает "Кешет", в "Кахоль Лаван" изначально были недовольные теми постами, которые получили в правительстве Беннета-Лапида. Но особое возмущение Ганца и его однопартийцев вызвало создание так называемой комиссии реформ во главе с депутатом от НДИ Юлией Малиновской. В "Кахоль Лаван" утверждают, что такой шаг выхолащивает суть деятельности экономической комиссии Кнессета во главе с Михаэлем Битоном ("Кахоль Лаван").

В партии Ганца протестуют также против того, что все экономические рычаги: министерство финансов, финансовая комиссия Кнессета и комиссия по реформам – находятся в руках одной партии – НДИ.


На фоне этих разногласий в коалиции оппозиция не упускает возможности попытаться развалить правительство. Накануне депутат Мики Зоар ("Ликуд") обратился к министру обороны Бени Ганцу с призывом присоединиться к блоку Нетаниягу.

"Бени Ганц, друг, как человек, заботящийся о благе Израиля, присоединяйся к нам, чтобы создать правительство национального единства, без левых и "Исламского движения", и тем самым спасти народ Израиля от этого ужасного правительства", – написал Зоар в своем микроблоге Twitter.

К настоящему моменту попытки Биньямина Нетаниягу возобновить контакты с Бени Ганцем остаются безуспешными. "Уровень доверия между Нетаниягу и Ганцем настолько низкий, а шансы на формирование альтернативного правительства настолько призрачны, что сейчас не о чем говорить", – заявляют в "Кахоль Лаван". В то же время, 20-й телеканал цитирует слова высокопоставленных источников в "Кахоль Лаван", заявивших, что в случае серьезного кризиса в коалиции партия открыта для всех возможностей.

В политических кругах высказывают сомнения в том, что есть реальная перспектива переговоров между Нетаниягу и Ганцем. Сам факт публикации идет на пользу и "Ликуду", и "Кахоль Лаван". Такие публикации вносят дополнительный раскол в коалицию, чего добивается "Ликуд" и дают понять Беннету и Лапиду, что у "Кахоль Лаван" есть возможность войти в другое правительство.

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Мики Зоар в "твиттере" призвал Ганца "спасти народ Израиля от ужасного правительства"
 

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