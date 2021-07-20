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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июля 2021 г., 23:48

"Знак торжеств": вступили в силу новые ограничения и штрафы

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"Знак торжеств": вступили в силу новые ограничения и штрафы

21 июля вступили в силу ограничения, касающиеся проведения мероприятий с большим количеством участников и гостей. Правила разрабатывались накануне так называемого "сезона свадеб", и в их обсуждении приняли участие владельцы залов торжеств. Этот свод правил получил название "знак торжеств".

Залы торжеств, рестораны, клубы, гостиницы, а также другие места, где проводятся мероприятия с участием ста и более человек с подачей еды и напитков, должны работать в соответствии с "зеленым стандартом".

Мероприятия, проводящиеся частично в закрытом помещении, а частично - на открытом воздухе, должны подчиняться правилам для закрытых помещений.


Следует обратить внимание на то, что с 21 июля ужесточается масочный режим. Служащие присутственных мест и работники предприятий, работающих фронтально с клиентами, не должны обслуживать посетителей без маски.

В магазинах, предприятиях и присутственных местах должны быть вывешены объявления о необходимости носить защитную маску. В местах, где имеется система громкого оповещения, должно звучать объявление с просьбой не снимать маску.

Для посещения мест, работающих в соответствии с "зеленым стандартом" необходимо предъявить "зеленый сертификат" о вакцинации.

При отсутствии документа о прививке можно предоставить отрицательный PCR-тест (его можно скачать в приложении "Светофор" или предъявить лабораторный результат).

Также "пропуском" может служить отрицательный экспресс-тест, сделанный не более чем за 24 до мероприятия в лаборатории, зарегистрированной минздравом.

Размер штрафа за нарушение "зеленого стандарта" частным лицом составляет 1000 шекелей.

Для владельцев зала торжеств предусмотрен штраф в размере до 10000 шекелей.

Штраф за отсутствие таблички, предупреждающий о том, что место работает в соответствии с "зеленым сертификатом", может составить 3000 шекелей.


Учреждение или частное предприятие, обслужившее клиента без защитной маски, может быть оштрафовано на 1000 шекелей.

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