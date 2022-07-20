Первые шаги Гальон, тупик в "Ямине" и визит Либермана к Киршенбаум

20 июля партийный суд "Ликуда" примет решение по апелляции против изменения порядка избрания кандидатов в предвыборный список по округам. Ранее суд постановил, что кандидатов будут избирать все члены партии в данных округах. Если расширенная коллегия партийного суда оставит решение в силе, члены ЦК партии намерены подать апелляцию в окружной суд. Накануне сообщалось, что из-за юридической тяжбы в партии дата праймериз перенесена на 10 августа, однако, если судебные разбирательства продолжатся, голосование может быть вновь отложено.

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Заава Гальон, объявившая накануне о возвращении в политику и намерении бороться за пост главы партии МЕРЕЦ, дала несколько интервью ведущим СМИ. В интервью "Кан Бет", отвечая на вопрос об отношении к главе НДИ Авигдору Либерману, которого она в свое время назвала самым коррумпированным политиком Израиля, Гальон сказала: "Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Но есть моменты, когда нельзя демонстрировать чистоплюйство и сепаратизм, когда нужно объединить все усилия, направленные на достижение главной цели: предотвращение победы религиозного теократического блока". Ожидается, что в ближайшие дни Заава Гальон встретится с главой партии "Авода" Мерав Михаэли и попытается убедить ее создать совместный список для участия в выборах. Михаэли уже заявила, что будет рада увидеться с Гальон, но отклонит предложение об объединении.

На правом фланге также продолжаются переговоры о создании совместных списков. Как сообщает "Кан Бет", переговоры между главой "Ямины" Айелет Шакед и представителями "Дерех Эрец" Йоазом Хенделем и Цви Хаузером зашли в тупик. Главным вопросом, по которому нет соглашения между сторонами, остается отношение к возможности создания правительства во главе которого будет находиться Биньямин Нетаниягу. В то время как Шакед считает такую возможность приемлемой, против нее категорически выступают Хаузер и Хендель. На фоне разногласий с Шакед они начали проверять возможность совместного участия в выборах с Матаном Кааной без Айелет Шакед.

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В блоке "Ционут Датит" также идут переговоры. Состоялась встреча Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. Они пришли к соглашению начать диалог для того, чтобы как можно быстрее сформировать совместный список. Бен-Гвир настаивает на создании паритетного списка, Смотрич требует предоставить ему 70% мест и оставить "Оцма Иегудит" 30%.

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В партии НДИ еще не приступили к формированию списка, но глава партии Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что нет намерений приглашать действующих депутатов из других партий. "Мы не лагерь беженцев", – сказал Либерман. Он также повторил, что НДИ ни при каких обстоятельствах не присоединится к коалиции, в которой будут ШАС и "Яадут а-Тора".

20 июля сообщалось, что Либерман накануне посетил в тюрьме Фаину Киршенбаум. Из канцелярии министра финансов передали: "Друг познается в беде, а не только в радости. Министр Авигдор Либерман посетил Фаину Киршенбаум, так же как ранее он посещал Стаса Мисежникова и Арье Дери во время отбывания ими наказания. Излишне говорить, что встреча носила исключительно дружеский характер и не имеет никакого отношения к официальной должности, занимаемой Авигдором Либерманом".