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    В Израиле

    Российско-украинская война: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Российско-украинская война: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il
    AP Photo/Nariman El-Mofty

    Прошло почти пять месяцев после начала Россией войны против Украины. Десятки тысяч погибших с двух сторон, многочисленные жертвы среди мирного населения, миллионы беженцев. Война продолжается.

    Российско-украинская война: выскажите ваше мнение. Принять участие в опросе

    Первый подобный опрос мы проводили через неделю после начала войны. Результаты нынешнего опроса будут сопоставлены с данными, полученными нами в марте.

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    Мы считаем необходимым знать, что думает наша аудитория об этой войне, о позиции правительства Израиля, о санкциях против РФ, об участии в акциях протеста, о том, из каких источников наши читатели получают сведения о происходящем и др. Мы также рассчитываем увидеть, как изменилось отношение наших читателей к этой войне за последние месяцы. Вынуждены отметить, что сайт NEWSru.co.il вскоре после начала войны был заблокирован на территории РФ, поэтому в этом опросе не могут участвовать читатели из России и живущие на оккупированных территориях Украины, не использующие VPN.

    Вам предстоит ответить на 23 вопроса. Опрос анонимный.

    Российско-украинская война: выскажите ваше мнение. Принять участие в опросе

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