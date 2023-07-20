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    В Израиле

    Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме происходили беспорядки. Минздав ПА сообщает об убитом и раненых

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    Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме происходили беспорядки
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    В ночь на четверг, 20 июля, большая группа еврейских паломников в сопровождении бойцов ЦАХАЛа прибыла в Шхем к гробнице Йосефа. В городе начались беспорядки: местные боевики бросали в израильтян камни и бутылки с зажигательной смесью.

    Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует информацию об этом паломничестве в Шхем.

    Министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в ходе столкновений с израильскими военными был убит один "местный житель", еще трое получили пулевые ранения, кроме того десятки участников беспорядков были доставлены в больницу в связи с отравлением газом

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    Палестинское официальное агентство Wafa сообщает, что был убит 19-летний Бадр аль-Масри, боевик группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово").

    Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

    Предыдущее массовое паломничество евреев к гробнице Йосефа в Шхеме, по согласованию с военными, проходило 16-17 мая. Тогда оно тоже сопровождалось беспорядками. Месяц назад, 20 июня, группа хасидов из числа последователей раввина Элиэзера Берланда (организация "Шуву Баним") предприняла попытку несогласованного паломничества к гробнице Йосефа, их обстреляли местные боевики, никто не пострадал.

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    Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

    30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

    10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

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    Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

    В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

    24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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