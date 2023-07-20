"Ночь протеста": во многих городах Израиля проходят демонстрации противников реформы
В 18:00 противники юридической реформы возобновили митинги и демонстрации в рамках "Ночи протеста", о проведении которой было объявлено днем ранее.
Тысячи израильтян участвуют в маршах в Тель-Авиве. Для движения транспорта перекрыты улицы А-Мелех Джордж в северном направлении, Ибн Гвироль в районе площади Милано, площадь Ицхака Рабина.
Акция протеста проходит на Кикар Сефер в Хайфе, где была полицейскими была задержана демонстрантка, перекрывшая своей машиной проезжую часть и отказавшаяся убрать ее.
Демонстранты перекрыли для движения транспорта перекресток Раанана.
В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицу Агрон.
Около 10 тысяч человек участвуют в пешем марше из Тель-Авива в Иерусалим.
בלי פוטושופ pic.twitter.com/oUxPriGe76— נדב פרי Nadav Perry (@NadavPerry) July 20, 2023
21:00. Полиция сообщила о перекрытии демонстрантами шоссе Аялон в районе развязки Ла Гуардия в южном направлении.
На 4-м шоссе перекрыт перекресток Раанана.
75-е шоссе перекрыто в районе перекрестка Нахалаль.
22:00. На шоссе Аялон в Тель-Авиве полиция применила водометы и конную полицию против демонстрантов.
В Од а-Шароне перекрыт демонстрантами въезд в город.
Десятки противников реформы находятся на перекрестке Шилат возле Модиина.
Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в северном направлении.
23:00. Из кибуца Нахшон, где на ночь разбили палаточный лагерь участники марша протеста, передают, что израильтяне продолжают приезжать, чтобы утром присоединиться к участникам марша.
В Беэр-Шеве перекрыт перекресток Регер.
Полиция сообщает о задержании 8 демонстрантов в Раанане. Они подозреваются в нарушении порядка и неподчинении полиции. Сообщается, что перекресток Раанана вновь открыт для движения транспорта.
В Тель-Авиве демонстранты развели несколько костров на шоссе Аялон.