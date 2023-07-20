"Ночь протеста": во многих городах Израиля проходят демонстрации противников реформы

В 18:00 противники юридической реформы возобновили митинги и демонстрации в рамках "Ночи протеста", о проведении которой было объявлено днем ранее.

Тысячи израильтян участвуют в маршах в Тель-Авиве. Для движения транспорта перекрыты улицы А-Мелех Джордж в северном направлении, Ибн Гвироль в районе площади Милано, площадь Ицхака Рабина.

Акция протеста проходит на Кикар Сефер в Хайфе, где была полицейскими была задержана демонстрантка, перекрывшая своей машиной проезжую часть и отказавшаяся убрать ее.

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Демонстранты перекрыли для движения транспорта перекресток Раанана.

В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицу Агрон.

Около 10 тысяч человек участвуют в пешем марше из Тель-Авива в Иерусалим.

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בלי פוטושופ pic.twitter.com/oUxPriGe76 — נדב פרי Nadav Perry (@NadavPerry) July 20, 2023

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21:00. Полиция сообщила о перекрытии демонстрантами шоссе Аялон в районе развязки Ла Гуардия в южном направлении.

На 4-м шоссе перекрыт перекресток Раанана.

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75-е шоссе перекрыто в районе перекрестка Нахалаль.

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22:00. На шоссе Аялон в Тель-Авиве полиция применила водометы и конную полицию против демонстрантов.

В Од а-Шароне перекрыт демонстрантами въезд в город.

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Десятки противников реформы находятся на перекрестке Шилат возле Модиина.

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Демонстранты перекрыли шоссе Аялон в северном направлении.

23:00. Из кибуца Нахшон, где на ночь разбили палаточный лагерь участники марша протеста, передают, что израильтяне продолжают приезжать, чтобы утром присоединиться к участникам марша.

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В Беэр-Шеве перекрыт перекресток Регер.

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Полиция сообщает о задержании 8 демонстрантов в Раанане. Они подозреваются в нарушении порядка и неподчинении полиции. Сообщается, что перекресток Раанана вновь открыт для движения транспорта.

В Тель-Авиве демонстранты развели несколько костров на шоссе Аялон.