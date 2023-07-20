"Кан Бет": к расследованию нападения на мужчину в Иерусалиме привлечен ШАБАК
Радиостанция "Кан Бет" передала, что к расследованию нападения на мужчину в квартале Гило в Иерусалиме подключился ШАБАК, это может означить, что следствие рассматривает версию теракта.
В 18:05 в "скорую" и полицию поступило сообщение о раненом мужчине, найденом возле подъезда дома на улице А-Маргалит в квартале Гило.
По словам парамедика "Маген Давид Адом" Эльада Розмарина, раненый (мужчина примерно 30 лет) был обнаружен возле подъезда жилого дома, он истекал кровью, но был в сознании.
В тяжелом состоянии раненый был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Из полиции передали, что мужчина был ранен ударами ножа. Два ножа были обнаружены на месте преступления. Нападавшие скрылись.
Для поиска преступников (или террористов) задействован вертолет и полицейские дроны.
Пресс-служба полиции подтвердила, что следствие проверяет версию теракта. Также сообщается, что некоторое время назад на Дерех Хеврон в Иерусалиме по подозрению в причастности к нападению был задержан мужчина.
В Иерусалиме ударами ножа тяжело ранен мужчина