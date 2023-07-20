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    В Израиле

    "Кан Бет": к расследованию нападения на мужчину в Иерусалиме привлечен ШАБАК

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба полиции Израиля

    Радиостанция "Кан Бет" передала, что к расследованию нападения на мужчину в квартале Гило в Иерусалиме подключился ШАБАК, это может означить, что следствие рассматривает версию теракта.

    В 18:05 в "скорую" и полицию поступило сообщение о раненом мужчине, найденом возле подъезда дома на улице А-Маргалит в квартале Гило.

    По словам парамедика "Маген Давид Адом" Эльада Розмарина, раненый (мужчина примерно 30 лет) был обнаружен возле подъезда жилого дома, он истекал кровью, но был в сознании.

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    В тяжелом состоянии раненый был доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

    Из полиции передали, что мужчина был ранен ударами ножа. Два ножа были обнаружены на месте преступления. Нападавшие скрылись.

    Для поиска преступников (или террористов) задействован вертолет и полицейские дроны.

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    Пресс-служба полиции подтвердила, что следствие проверяет версию теракта. Также сообщается, что некоторое время назад на Дерех Хеврон в Иерусалиме по подозрению в причастности к нападению был задержан мужчина.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июля 2023
    В Иерусалиме ударами ножа тяжело ранен мужчина
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