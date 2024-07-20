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Израиль

Йоав Галант прокомментировал атаку ВВС ЦАХАЛа на цели в порту Ходейды

время публикации: 20 июля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 19:58
Йоав Галант
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал атаку ВВС ЦАХАЛа на цели в морском порту йеменского города Ходейда, заявив: "Хуситы нападали на нас более 200 раз, мы атаковали впервые, после того, как в результате их удара погиб гражданин Израиля. Мы будем делать это везде, где это потребуется".

Галант добавил, что "кровь израильских граждан имеет цену, она не тратится впустую; в Ливане, Газе, Йемене, а также в других местах, где на нас осмелятся напасть, мы ответим тем же".

Израиль
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