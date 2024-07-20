Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 июля: десятки убитых в результате ударов по целям

В ночь на 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: источники в Газе сообщали о шести убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе "Общественного колледжа" городе Газа; источники в Газе сообщали о пяти убитых и множестве раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семья Айяд в районе Шейх Радуан, в северной части города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу Джаср в районе Аль-Алами в Джабалии, не менее четырех убитых;

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аш-Шарихи в Нусейрате, не менее четырех убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по цели в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Бурейдже; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Сидра в Нусейрате, не менее восьми убитых; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Муграке,

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на западе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в западной части Рафаха; артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Рафаха; источники в Газе сообщали о боевых действиях северо-восточней Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на севере Рафаха; дрон ЦАХАЛа атаковал и убил мужчину, ехавшего на велосипеде в северной части Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 20 июля.

Ночью в поселке Тальмей Йосеф, расположенном недалеко от границы сектора Газы прозвучала тревога "Цева адом". Вскоре ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.