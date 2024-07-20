ВВС ЦАХАЛа атаковали здание финансовой компании "Аль-Каэра", поддерживавшей ХАМАС

В пятницу, 20 июля, силы ВВС ЦАХАЛа, действуя на основе разведданных, полученных военной разведкой (АМАН) и общей службой безопасности (ШАБАК) атаковали здание, которое использовалось военным крылом террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

В здании находилась компания "Аль-Каэра", с начала войны являвшаяся центральной инфраструктурой для хранения и передачи средств террористическим организациям в секторе Газы.

Здание было расположено в гуманитарной зоне в районе Дир аль-Балах. Удар по зданию был осуществлен после проведения эвакуации мирных жителей района, атака была точечной, были приняты меры для причинения как можно меньшего ущерба населения.

Террористические организации регулярно нарушают международное право, систематически используя гражданские здания и гражданское население в качестве живого щита для террористических акций против Государства Израиль.

Кроме того, в результате другой атаки ЦАХАЛ ликвидировал террориста Тахсина Аландима, помимо прочего работавшего на компанию "Аль-Каэра".