Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 20 июля, будет жарко и душно, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 27-32, в Хайфе – 26-31, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 24-35, в Мицпе-Рамоне – 20-36, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-36, на Голанских высотах – 23-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник-вторник будет жарко.