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Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Рафаха

время публикации: 20 июля 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 12:13
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Рафаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха. Бойцы бригады "Гивати" за минувшие сутки ликвидировала несколько террористов в ходе боев в этом районе.

Бойцы 401-й бригады активно действуют в районе Тель Аль Султан, разрушая террористические инфраструктуры и ликвидируя террористов ХАМАСа.

Силы бригады "Александрони" ведут боевые действия в центре сектора Газы, также уничтожая террористические инфраструктуры.

При содействии ВВС была ликвидирована группа террористов, прятавшихся в здании и представлявших угрозу для сил ЦАХАЛа.

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