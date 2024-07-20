Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в районе Рафаха
время публикации: 20 июля 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 12:13
Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафаха. Бойцы бригады "Гивати" за минувшие сутки ликвидировала несколько террористов в ходе боев в этом районе.
Бойцы 401-й бригады активно действуют в районе Тель Аль Султан, разрушая террористические инфраструктуры и ликвидируя террористов ХАМАСа.
Силы бригады "Александрони" ведут боевые действия в центре сектора Газы, также уничтожая террористические инфраструктуры.
При содействии ВВС была ликвидирована группа террористов, прятавшихся в здании и представлявших угрозу для сил ЦАХАЛа.