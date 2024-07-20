x
20 июля 2024
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2024
|
20 июля 2024
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За минувшую неделю силы 99-й дивизии ликвидировали более 150 террористов ХАМАСа

время публикации: 20 июля 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 17:13

За минувшую неделю силы 99-й дивизии ликвидировали более 150 террористов ХАМАСа и уничтожили около 100 террористических инфраструктур.

Бойцы подразделений "Александрони", "Рефаим", бригады "Коммандо" под командованием 99-й дивизии действовали в центре города Газа, в частности, ими была проведена операция на территории штаб-квартиры UNRWA. На территории комплекса находились террористы ХАМАСа, которые были атакованы. В одном из гражданских зданий также был замечен и уничтожен террорист.

В многоэтажном здании, расположенном в центре города, были обнаружены склады оружия, боеприпасов, снаряжение для "ВМС ХАМАСа".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2024

288-й день войны в Израиле: около Хеврона убит боевик. Хронология событий