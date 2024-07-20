За минувшую неделю силы 99-й дивизии ликвидировали более 150 террористов ХАМАСа и уничтожили около 100 террористических инфраструктур.

Бойцы подразделений "Александрони", "Рефаим", бригады "Коммандо" под командованием 99-й дивизии действовали в центре города Газа, в частности, ими была проведена операция на территории штаб-квартиры UNRWA. На территории комплекса находились террористы ХАМАСа, которые были атакованы. В одном из гражданских зданий также был замечен и уничтожен террорист.

В многоэтажном здании, расположенном в центре города, были обнаружены склады оружия, боеприпасов, снаряжение для "ВМС ХАМАСа".