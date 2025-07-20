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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 75 целей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 июля 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 13:03
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 75 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы около 75 целей – боевиков, военные объекты и объекты террористической инфраструктуры.

99-я и 162-я дивизии продолжают действовать в северной части сектора Газы, выявляя и уничтожая объекты инфраструктуры террористов. Минувшей ночью 646-я бригада нанесла авиаудар, в ходе которого в районе Бейт-Хануна были уничтожены несколько объектов террористической инфраструктуры и подземный туннель. Бойцы бригады "Гивати" в Байт-Хануне обнаружили и уничтожили нескольких террористов.

Силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать в южной части сектора Газы и за последние 24 часа уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры и обнаружили несколько подземных укрытий боевиков.

Израиль
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