ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 75 целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы около 75 целей – боевиков, военные объекты и объекты террористической инфраструктуры.

99-я и 162-я дивизии продолжают действовать в северной части сектора Газы, выявляя и уничтожая объекты инфраструктуры террористов. Минувшей ночью 646-я бригада нанесла авиаудар, в ходе которого в районе Бейт-Хануна были уничтожены несколько объектов террористической инфраструктуры и подземный туннель. Бойцы бригады "Гивати" в Байт-Хануне обнаружили и уничтожили нескольких террористов.

Силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать в южной части сектора Газы и за последние 24 часа уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры и обнаружили несколько подземных укрытий боевиков.