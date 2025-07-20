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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 20 июля: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 20 июля 2025 г., 05:15 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 05:21
Прогноз погоды в Израиле на 20 июля: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 20 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-39, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-среду ожидается повышение температуры.

Израиль
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