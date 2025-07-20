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Израиль

В ночь на 20 июля к премьер-министру срочно вызвали врача

Врачи
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 июля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 15:55
В ночь на 20 июля к премьер-министру срочно вызвали врача
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия премьер-министра опубликовала сообщение, согласно которому в ночь на 20 июля глава правительства Биньямин Нетаниягу почувствовал недомогание.

Премьер-министра осмотрел профессор Алон Хершко, заведующий отделением общей терапии больницы "Адаса Эйн-Керем". Установлено, что премьер-министр страдает от воспаления кишечника в связи с употреблением недоброкачественной пищи.

По сообщению канцелярии, состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он получает внутривенно жидкость в связи с обезвоживанием.

"В соответствии с предписанием врачей, премьер-министр отдохнет дома в ближайшие три дня, и оттуда будет управлять делами государства", – говорится в заявлении канцелярии.

Это заявление было опубликовано после того, как выяснилось, что премьер-министр не присутствовал на еженедельном заседании правительства.

Израиль
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