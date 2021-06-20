Правительство Беннета: противоречия и конфликты

Прошло менее недели со дня приведения к присяге правительства Беннета, однако в правительственной коалиции уже возникли серьезные противоречия.

Главное касается законопроекта о гражданстве. Речь идет о законе, запрещающем предоставлять гражданство палестинским арабам, женившимся на израильских арабках. В настоящий момент этот законопроект действует как административное распоряжение и нуждается в продлении каждый год заново,

Срок действия этого законопроекта истек 16 июня, однако есть возможность вынести его на голосование до конца июля. В настоящий момент в коалиции нет большинства по этому вопросу, так как партия РААМ отказывается голосовать за законопроект. В партии МЕРЕЦ позиция неоднозначна. Депутат Кнессета Яир Голан (МЕРЕЦ) заявил в интервью "Кан РЭКА", что есть возможность прийти к формулировке законопроекта, которая позволит, по его словам, "оставаться людьми, а не только бороться с врагами".

Министр внутренних дел Айелет Шакед намерена вынести законопроект на голосование уже 21 июня. В "Ликуде" и оппозиционных партиях не гарантируют поддержки законопроекту. "Мало того, что они просят нас голосовать за проблематичный законопроект, они еще хотят, чтобы мы помогли им перенести обсуждение законопроекта из комиссии по внутренним делам, руководство которой Беннет отдал Мансуру Аббасу, в комиссию по иностранным делам и обороне. Мы не будем решать за Беннета его проблемы", – заявила в эфире "Кан РЭКА" депутат Кэти Шитрит ("Ликуд").

В коалиции нет единого мнения, подавать ли законопроект, рискуя поражением на голосовании, или отложить подачу, продолжая переговоры с РААМ.

Еще один очаг напряженности: намерение министра обороны Бени Ганца потребовать создании государственной следственной комиссии по вопросу о деле о подлодках. По заявлению Ганца, это предложение будет представлено вместе с предложением о создании государственной следственной комиссии по вопросу о катастрофе на Мероне.

В "Ликуде" заявили, что действия Бени Ганца – это продолжение "слепого преследования" Биньямина Нетаниягу. "В последние месяцы Ганц неоднократно заявлял, что нет никаких причин расследовать это затасканное дело. Что случилось сейчас, какова причина того, что Ганц втягивает всю систему безопасности в политическую дискуссию?" – заявили в "Ликуде".

Не только в "Ликуде", но и в коалиции, эта инициатива Ганца вызвала раздражение. "Этот шаг не был скоординирован с руководством коалиции. Ганц разочарован тем, что не стал премьер-министром, и он выливает на нас свое раздражение, путем вынесения бессмысленных инициатив каждые два дня", – заявил источник в коалиции.