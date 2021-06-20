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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июня 2021 г., 20:08

"Кан": в минздраве обсуждается возможность вернуть масочный режим в закрытых помещениях

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"Кан": в минздраве обсуждается возможность вернуть масочный режим в закрытых помещениях

В воскресенье, 20 июня, телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске сообщил, что специалисты министерства здравоохранения обеспокоены скоростью распространения индийского штамма коронавируса в Израиле. Специалисты полагают, что необходимо вернуть ношение масок в закрытых помещениях.

По информации телеканала, на данном этапе обсуждается рекомендация вернуть ношение защитных масок в учебных заведениях и на территории международного аэропорта.

Аэропорт вновь возник на повестке дня после того, как в пятницу, 18 июня, более 2880 пассажиров, прилетевших из разных стран, были пропущены в страну без проверки на коронавирус, которую надлежит делать всем прилетающим в Израиль. Причиной этого стал большой пассажиропоток, с которым не справлялась система проверок, развернутая минздравом.


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