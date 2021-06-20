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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июня 2021 г., 17:41

Открытие Израиля для индивидуального туризма. Уточнения МВД

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Открытие Израиля для индивидуального туризма. Уточнения МВД

В воскресенье, 20 июня, министерство внутренних дел сообщило, что с 1 июля будет значительно упрощена процедура въезда в Израиль для иностранных граждан.

МВД отмечает, что со следующего месяца израильские туристы смогут посещать любые страны за исключением тех, что были включены в список "стран максимального риска", в который в настоящее время входят Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Для выезда в эти страны необходимо получить разрешение комиссии по исключительным случаям.

Главным условием для въезда в Израиль для иностранных граждан является наличие прививки или справки о выздоровлении после коронавируса. Гражданам из стран, входящим в список "стран максимального риска", для въезда в Израиль будет необходимо получить разрешение комиссии по исключительным случаям.


Иностранные граждане, не прошедшие вакцинацию, должны будут по приезде в Израиль соблюдать режим самоизоляции в течение 10 или 14 дней (в соответствии с инструкциями минздрава).

Дети до 6 лет, не прошедшие вакцинацию, не должны соблюдать карантин в случае, если их родители были привиты.

В МВД обращают внимание, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в страну. При этом сообщении говорится, что в ближайшее время будет опубликован уточненный список стран и вакцин, признанных в Израиле.

МВД сообщает, что все вышеперечисленные правила будут действовать также в отношении сухопутного пограничного пункта "Арава", который возобновит работу 4 июля.

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