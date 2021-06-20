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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июня 2021 г., 12:14

Иран, Мерон и коронавирус: в Иерусалиме состоялось первое заседание правительства

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Иран, Мерон и коронавирус: в Иерусалиме проходит первое заседание правительства

В Иерусалиме проходит первое заседание 36-го правительства Израиля. Открывая его, премьер-министр Нафтали Беннет призвал коллег хранить то что он назвал атмосферой взаимного доверия. "Из-за особенностей этого правительства и его состава особо важно взаимное доверие. Если возникают разногласия и недопонимания, лучше всего позвонить и все выяснить не публично", - сказал Беннет.

Глава правительства коснулся вспышки коронавируса в Модиине и Биньямине. "Эта вспышка стала результатом не соблюдения правил изоляция людьми, возвращающимися из-за рубежа", - сказал Беннет. После заседания состоится встреча премьер-министра и министра здравоохранения Ницана Горовица с представителями профессиональных структур минздрава для обсуждения текущей ситуации и необходимых мер.


Беннет прокомментировал и избрание нового президента Ирана. "Это последнее напоминание державам о том, с кем они хотят делать дела и заключать сделки", - сказал Беннет.

Одним из первых решений, принятых правительством, было создание государственной следственной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии на горе Мерон. "На нас лежит ответственность за то, чтобы празднования на Мероне проходили в безопасности", - сказал глава правительства.

Был также утвержден устав работы правительства. Правительство также продлило на один год период каденции начальника генштаба ЦАХАЛа бригадного генерала Авива Кохави.

Перед началом заседания министр финансов Авигдор Либерман заявил, что главной задачей правительства является утверждение бюджета. "Если нам это удастся, мы обеспечим политическую стабильность, и правительство просуществует четыре с половиной года", - сказал Либерман.

Министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) заявил, что работу этого правительства сопровождают и будут сопровождать небольшие кризисы. "Я убежден, что мы справимся с ними", - сказал Фрейдж.

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