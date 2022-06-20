За два дня до решающего голосования в коалиции готовят пакет предложений для Орбаха

В оппозиции приняли решение вынести на обсуждение законопроект о роспуске Кнессета. 22 июня законопроект будет вынесен на рассмотрение в предварительном чтении. Однако совершенно не очевидно, что состоится голосование.

Если в "Ликуде" и других оппозиционных партиях придут к выводу о том, что нет гарантии его утверждения, законопроект будет отозван.

В оппозиции ожидают решения депутата Нира Орбаха, который до сих пор не сообщил, как он намерен поступить в момент голосования. В окружении премьер-министра Нафтали Беннета убеждены, что Орбах не проголосует с оппозицией, и даст Беннету дополнительное время для улаживания разногласий в коалиции.

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Главным камнем преткновения на пути к преодолению кризиса в отношениях с Орбахом является вопрос о продлении действий израильских законов в Иудее и Самарии. Действие этого закона истекает 1 июля, и в настоящий момент нет перспектив для его утверждения.

Генеральный директор партии "Ямина" Стелла Вайнштейн заявила в интервью "Кан РЭКА" , что коалиция проверяет возможность продвигать более обширный закон, нежели только переголосование действующего законодательства. "Все партии нынешней коалиции согласились, что в вопросе Иудеи и Самарии будет сохранен статус-кво. Данный законопроект, который раз за разом переголосовывается каждые пять лет – это статус-кво. Если партии левого фланга коалиции не чувствуют себя обязанными соблюдать его, то и мы не должны", – сказала Вайнштейн.

Она добавила, что в окружении премьер-министра формируют дополнительные предложения, которые могут оставить Орбаха в коалиции.

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Одновременно с предложениями Орбах получает и предупреждения. Так в окружении Гидеона Саара (лидер партии "Тиква Хадаша") сказали депутату, что его попытки сформировать альтернативное правительство в действующем Кнессете лишены шансов на успех, так как "Тиква Хадаша" не войдет в коалицию с Нетаниягу. "Если Орбах продолжит толкать правительство к краху, он должен понимать, что результатом будут выборы", – заявляют приближенные Саара.

В свою очередь, в "Ликуде" вновь и вновь предупреждают Орбаха, что его время для принятия решения истекает. Если появится другой депутат, который "предложит свои услуги" "Ликуду" в обвале правительства, предложения, которые сделаны Орбаху, будут переданы новому "беглецу".

Накануне Нир Орбах беседовал с министром внутренних дел Айелет Шакед, в настоящее время находящейся с визитом в Марокко. В Кнессете полагают, что Орбах дождется ее возвращения, чтобы принять окончательное решение.

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В коалиции, в свою очередь, вновь обсуждают возможность вынести на голосование законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, формировать правительство. В Объединенном списке предлагают свою поддержку при голосовании. За этот законопроект готовы проголосовать также депутаты Мазен Ранаем и Райда Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ). Однако в настоящий момент в "Ямине" отказываются поддержать этот законопроект в его нынешнем виде.