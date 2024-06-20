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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили два склада с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 20 июня 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 22:16
ВВС ЦАХАЛа уничтожили два склада с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по двумя складам с оружием, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла". Склады находились в деревнях Хула и Талуса.

ВВС ЦАХАЛа также нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в деревнях Майс аль-Джабаль и Ярун.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны цели в нескольких районах на юге Ливана.

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