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ЦАХАЛ опубликовал видео с экшн-камер бойцов, воюющих в Рафиахе

время публикации: 20 июня 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 18:59
ЦАХАЛ опубликовал видео с экшн-камер бойцов, воюющих в Рафиахе
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видео с экшн-камер бойцов бригады НАХАЛ, участвующих в боях в секторе Газы.

Пресс-служба поясняет: на этих видео можно увидеть, что боевые действия ведутся в густонаселенных районах Рафиаха, боевики ХАМАСа используют для нападений на силы ЦАХАЛа жилые дома и туннели.

Во время одного из обысков в жилом доме в платяном шкафу было обнаружено несколько единиц оружия и боеприпасы, в том числе гранаты, взрывные устройства, гранатомет, сменные магазины для автомата.

Во время осмотра одного из зданий с помощью беспилотника под кроватью ребенка была обнаружен вход в туннель, а в другой комнате боевиками был сделан пролом в стене, позволяющий переходить им между домами.

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