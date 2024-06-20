Сигнал тревоги прозвучал на севере Израиля. Комментарии ЦАХАЛа

В 23:12 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе ракетного или минометного обстрела прозвучал в мошаве Дишон и кибуце Малкия, недалеко от границы с Ливаном.

Тревога, по всей видимости, не была ложной. Местные жители сообщают, что была активизирована система ПВО.

Пресс-служба ЦАХАЛа позднее сообщила, что силами ПВО сбит объект, зашедший в воздушное пространство Израиля из Ливана. Сигнал тревоги о ракетной угрозе был дан из-за опасений падения обломков ракет-перехватчиков в населенных пунктах.

Ливанские источники сообщают, что одна ракета-перехватчик "Железного купола" взорвалась над территорией Ливана, а ее обломки упали в районе деревни Айтарун.