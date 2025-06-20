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Израиль

ЦАХАЛ и МАГАВ, действуя под прикрытием, провели аресты террористов в районе Дженина

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 20 июня 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 18:10
ЦАХАЛ и МАГАВ, действуя под прикрытием, провели аресты террористов в районе Дженина
Пресс-служба полиции Израиля

Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), действуя под прикрытием, провели аресты террористов в двух зданиях в районе Дженина.

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" действовали в деревне Силат аль-Хартия и арестовали "активиста" террористической группировки в Дженине, который сбежал оттуда после начала операции по вявлению террористов на севере Самарии.

В Кабатии спецподразделение "псевдоарабов" арестовало крупного торговца оружием и террориста, намеревавшегося совершить теракт.

Израиль
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