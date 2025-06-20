Вооруженное нападение в районе Беэр-Тувия, тяжело ранены двое юношей
время публикации: 20 июня 2025 г., 02:03 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 02:07
В ночь на 20 июня в одном из поселков в региональном совете Беэр-Тувия в результате вооруженного нападения были тяжело ранены двое юношей 16 и 18 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Раненых доставили в больницу "Асута" в Ашдоде.
Один из раненых в тяжелом и нестабильном состоянии, другой – в стабильно тяжелом.
Полиция проводит расследование.