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Израиль

Вооруженное нападение в районе Беэр-Тувия, тяжело ранены двое юношей

Мада
Криминал
время публикации: 20 июня 2025 г., 02:03 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 02:07
Вооруженное нападение в районе Беэр-Тувия, тяжело ранены двое юношей
Пресс-служба МАДА

В ночь на 20 июня в одном из поселков в региональном совете Беэр-Тувия в результате вооруженного нападения были тяжело ранены двое юношей 16 и 18 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненых доставили в больницу "Асута" в Ашдоде.

Один из раненых в тяжелом и нестабильном состоянии, другой – в стабильно тяжелом.

Полиция проводит расследование.

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