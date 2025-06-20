Вооруженное нападение в районе Беэр-Тувия, тяжело ранены двое юношей

В ночь на 20 июня в одном из поселков в региональном совете Беэр-Тувия в результате вооруженного нападения были тяжело ранены двое юношей 16 и 18 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненых доставили в больницу "Асута" в Ашдоде.

Один из раненых в тяжелом и нестабильном состоянии, другой – в стабильно тяжелом.

Полиция проводит расследование.